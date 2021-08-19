Мать выброшенного из окна роддома ребенка простила его убийцу

Мать выброшенного из окна роддома в Стерлитамаке новорожденного ребенка простила женщину, которая это сделала. Также она не держит зла на роддом и врачей.

Девушка написала пронзительный пост во «ВКонтакте». Она рассказала, что это был третий ребенок в их семье, но он был желанным.

Мама погибшего ребенка также написала, что это был самый страшный день в жизни их семьи. Однако обиду за его смерть она не хочет держать. Она простила 29-летнюю подозреваемую.

«Мы не держим зла и всех прощаем: и роддом, и врачей, и эту невменяемую женщину, которая лежала со мной в реанимации. Писать заявление в суд мы не будем, потому что наш Володя про большую и искреннюю любовь. Зло злом не победить», — написала она.

В понедельник, 16 августа, в одном из роддомов Стерлитамака выкинули в окно новорожденного ребенка. Он погиб. По подозрению задержали 29-летнюю подозреваемую, которая незадолго до инцидента была выписана из психиатрической клиники, где проходила лечение от депрессии. В выписке психиатры указали, что она не представляет опасности для окружающих.

На подозреваемую заведено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас ее наблюдают врачи, после ее переведут в следственный изолятор. Если экспертиза покажет, что она была невменяема в момент совершения преступления, то ее отправят на принудительное лечение.