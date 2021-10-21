Мать упавшего в колодец ребенка отсудила у тюменской мэрии компенсацию

Жительница Тюмени обратилась в прокуратуру с заявлением о взыскании с администрации города морального ущерба после того, как ее ребенок упал в открытый смотровой колодец. Об этом сообщил портал Vostokmedia.com со ссылкой на местные СМИ.

Органы прокуратуры провели проверку, по результатам которой установили, что владельцем колодца выступает городская администрация. Изучив материалы проверки, суд поддержал сторону заявительницы, удовлетворив ее исковое заявление и назначив компенсацию морального вреда на сумму 70 тысяч рублей.

Случай с падением 11-летнего ребенка в колодец произошел минувшей зимой. Мальчик упал в открытый люк и получил большое количество ушибов.