Мать умершей от голода девочки получила 13 лет колонии

Суд Кирова вынес приговор женщине, которая оставила трехлетнюю дочь одну в квартире умирать от истощения. За убийство ребенка ее осудили на 13 лет колонии строгого режима.

По данным следствия, тело трехлетней девочки обнаружили 20 февраля 2019 года в квартире одного из жилых домов на улице Щорса в Кирове. Судебно-медицинская экспертиза выявила, что смерть малышки наступила из-за голодания, обезвоживания и общего переохлаждения организма.

Выяснилось, что мать оставила девочку одну в квартире на несколько дней. Ее подруги рассказали следствию, что женщина ранее размышляла о том, чтобы сдать девочку в соцучреждение. Психолого-психиатрическая экспертиза признала ее вменяемой.

«Суд признал женщину виновной в убийстве малолетней с особой жестокостью, присоединил неотбытую часть наказания по предыдущему приговору по статье 159.1 УК РФ („Мошенничество в сфере кредитования“) и окончательно назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом 7 тысяч рублей с ограничением свободы сроком на 1 год», — сообщила Кировская областная прокуратура.

Наказание осужденная будет отбывать в колонии общего режима.