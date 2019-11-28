Мать убитой Лизы Киселевой создала собственный поисковый отряд

В Саратове появился новый поисковый отряд. Его создала мать убитой девятилетней Лизы Киселевой. Женщина надеется, что поисковики смогут работать слаженно и без потери драгоценного времени.

Елена Киселева назвала отряд «Прорыв», сообщил Telegram-канал «Расстрига». Сейчас группа из нескольких человек непрерывно разыскивает 12-летнего Артура Шмыглева, который пропал неделю назад.

Источник фото: Telegram

Изначально родители Лизы участвовали в поисках ребенка в составе «Лизы Алерт». Однако, по мнению матери убитой в октябре девочки, отряд действовал «нерасторопно и раскоординированно». Подобное, уверяет женщина, происходило и во время поисков ее дочери. Поисковая операция из-за этого велась недостаточно быстро.

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Девятилетняя Лиза Киселева пропала в Саратове в начале октября. Девочка пошла в школу привычным маршрутом — через гаражи. До учебного заведения она не дошла. Тело ребенка нашли спустя два дня.

По подозрению в убийстве Лизы задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя. Михаил Туватин сознался в преступлении. Многие вышли на улицы, с призывом линчевать убийцу.