Мать убитой Лизы Киселевой высказалась против смертной казни

После убийства девятилетней Лизы Киселевой из Саратова многие начали выступать за возобновление смертной казни в России. Но мать школьницы высказалась против такой меры наказания преступников.

«Нельзя смешивать имя ребенка и смертную казнь», — заявила она радиостанции «Говорит Москва».

Речь идет об опросе, который появился в соцсети после убийства саратовской школьницы. Местные жители предложили ввести в стране смертную казнь для убийц и педофилов. Всего проголосовало порядка 100 тысяч человек, 80% из них поддержали инициативу.

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Лиза Киселева 9 октября пошла на занятия в школу и пропала. Поиском девочки занимался весь город, но нашли ее только на следующей день уже мертвой. Тело ученицы обнаружили в одном из гаражей, мимо которых она ходила в учебное заведение каждый день.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, который оказался уже ранее судимым. Во время допроса Михаил Туватин признался, что пошел на преступление, потому что боялся, что девочка расскажет о захваченном им гараже. Мужчину арестовали на два месяца, но местные жители требовали выдать им Туванина.

Школьницу похоронили 13 октября на Сторожевском кладбище в Саратове.