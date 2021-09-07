Мать связанного скотчем в детсаду мальчика рассказала, как его запугали. Прокуратура начала проверку

Мать ребенка из детского сада в поселке Горки-10, которого в детсаду связывали скотчем, рассказала, что претензии к воспитательницам у нее появились через два дня после того, как мальчик начал посещать это дошкольное учреждение. По ее словам, она не раз просила заведующую перевести ее сына в другую группу.

Алла Викторовна сообщила «360», что ей ответили, что в других группах воспитательницы еще хуже. Она удивилась, если это правда, то почему детей от них не защищают.

Ее терпение лопнуло, когда женщина обнаружила на теле мальчика нехарактерный для детских игр синяк.

«Спросила, откуда он взялся? Сын рассказал, что воспитательница вытащила его из спальни, когда он не хотел спать. Он гиперактивный, с трех лет в тихий час не спит. Общий язык они искать с ним, видимо, не хотели. Другая воспитательница начала его пугать — уколю иглой, и ты не проснешься. Он испугался, так как находится в замкнутом пространстве, мамы рядом нет, он не может защититься. Сын попытался убежать. Пришла воспитательница из другой группы, выволокла его, связала скотчем. Потом, после проведенной беседы, развязала, выламывая руки и ноги. На видео видно, что он испытывает боль. Ребенок потом месяц заикался, во сне вставал, кричал от ужаса», — рассказала Алла Викторовна.

Она отвезла сына в травмпункт, сняла побои и обратилась в полицию.

Редакции удалось связаться с заведующей одинцовского детсада № 51. Но разговор с ней получился коротким: «У нас нет такой сотрудницу, обращайтесь в МВД и прокуратуру города Одинцова».

Прокуратура Московской области сообщила, что по заявлению матери пострадавшего мальчика проведет дополнительную проверку. После изучения материалов по этому случаю, проверяющие отменили незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Ситуацией заинтересовались и следственные органы Одинцова, которые также решили провести дополнительную проверку.