Мать Собчак ответила на вопрос о возвращении журналистки в Россию | 360°

Эксклюзив 07 ноября 2022, 12:23 Мать Собчак ответила на вопрос о возвращении журналистки в Россию Сенатор Нарусова отказалась комментировать информацию о возвращении Собчак в Россию РИА "Новости"

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Мать журналистки и блогера Ксении Собчак, сенатор Людмила Нарусова, в беседе с «360» отказалась комментировать информацию в Сети о возвращении дочери в Россию.

«Я не комментирую. Ждете, когда Ксения вернется? Ждите, но я не комментирую», — заявила она.

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Ранее стало известно, что очевидцы заметили Собчак, когда она переходила государственную границу России и Латвии на КПП «Бурачки» в Псковской области. Ее сопровождал супруг Константин Богомолов.

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Собчак покинула Россию в конце октября после громкого ареста ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского по подозрению в вымогательстве у руководителя государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, писал RT.

Выяснилось, что у журналистки есть гражданство Израиля, позволившее ей въехать в прибалтийскую страну. Впоследствии мать Собчак подтвердила наличие у ее дочери второго гражданства.

Сообщалось, что в уголовном деле Романовского и Суханова Собчак проходит по статусу свидетеля и не является его фигуранткой.