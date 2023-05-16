Общество 16 мая 2023, 18:57 Мать школьницы из ХМАО обвинили в плетении косичек дочери «в цветах украинского флага» МВД проверило мать школьницы из ХМАО, которая якобы плела ей косы в цветах флага Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Директор школы из Пыть-Яха пожаловалась в полицию на мать девочки из-за косичек в цветах украинского флага, сообщило издание 86.ru. В управлении МВД по ХМАО подтвердили информацию о поступлении заявления, но нарушений законодательства не выявили.

В центре скандала оказалась директор школы Ирина Котова. По данным авторов статьи, раньше она работала инспектором по делам несовершеннолетних. Она пожаловалась на мать одной из учениц — по ее словам, в преддверии 9 Мая девочка появилась с вплетенными в волосы лентами цветов украинского флага. На голове школьницы якобы был выбрит знак, напомнивший ей символику батальона «Азов»*.

Реклама

«В заявлении речь идет о желто-синих лентах и знаке, выбритом на голове несовершеннолетней. Какой это именно знак, в заявлении не сказано. По этому факту сейчас производится проверка», — сообщили изданию в полиции.

Правоохранители провели проверку и не выявили каких-либо нарушений. Журналистам 86.ru сообщили, что полицейские отказали в возбуждении административного дела.

В начале мая состоялась коронация Карла III. Пользователям Сети показалось, что ковер в Вестминстерском аббатстве оказался схож с украинским флагом.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.