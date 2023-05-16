16 мая 2023, 18:57
Мать школьницы из ХМАО обвинили в плетении косичек дочери «в цветах украинского флага»
МВД проверило мать школьницы из ХМАО, которая якобы плела ей косы в цветах флага Украины
Директор школы из Пыть-Яха пожаловалась в полицию на мать девочки из-за косичек в цветах украинского флага, сообщило издание 86.ru. В управлении МВД по ХМАО подтвердили информацию о поступлении заявления, но нарушений законодательства не выявили.
В центре скандала оказалась директор школы Ирина Котова. По данным авторов статьи, раньше она работала инспектором по делам несовершеннолетних. Она пожаловалась на мать одной из учениц — по ее словам, в преддверии 9 Мая девочка появилась с вплетенными в волосы лентами цветов украинского флага. На голове школьницы якобы был выбрит знак, напомнивший ей символику батальона «Азов»*.
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«В заявлении речь идет о желто-синих лентах и знаке, выбритом на голове несовершеннолетней. Какой это именно знак, в заявлении не сказано. По этому факту сейчас производится проверка», — сообщили изданию в полиции.
Правоохранители провели проверку и не выявили каких-либо нарушений. Журналистам 86.ru сообщили, что полицейские отказали в возбуждении административного дела.
В начале мая состоялась коронация Карла III. Пользователям Сети показалось, что ковер в Вестминстерском аббатстве оказался схож с украинским флагом.
* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.
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