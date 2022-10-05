«Никто не слышит его». Мать Сергея Вагина рассказала о причинах его голодовки в колумбийской тюрьме | 360°

Эксклюзив 05 октября 2022, 22:55 Поделиться Telegram

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Viber «Никто не слышит его». Мать Сергея Вагина рассказала о причинах его голодовки в колумбийской тюрьме Находящийся в колумбийском СИЗО россиянин Вагин объявил голодовку из-за нарушения его прав Фото из группы VK "Свободу Сергею Вагину"

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Мать арестованного в Колумбии Сергея Вагина поделилась подробностями дела ее сына. Татьяна в разговоре с «360» объяснила начатую россиянином голодовку желанием привлечь внимание и добиться справедливости.

«Никто не слышит его. Он направил прямое письмо к президенту Колумбии, в Минюст. Я сделала то же самое. А поскольку никаких действий со стороны наших органов тоже нет, он объявил голодовку, чтобы обратили на него внимание», — отметила женщина.

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Она рассказала, что ее сын находится за решеткой колумбийского СИЗО уже шесть месяцев. Нанять адвоката их семья не может из-за высоких расценок на услуги. При этом женщина отметила, что Вагин просил власти Колумбии предоставить ему государственного адвоката, однако это законное право исполнено не было.

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Татьяна подчеркнула, что ее сыну в Боготе никто не помогает. Поддержку на расстоянии ему оказывает только она сама и его двоюродные сестры.

Как сообщил вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, само дело в отношении Сергея выглядит необоснованным и политически мотивированным.

«Оно было инициировано в преддверии выборов президента Колумбии для того, чтобы дискредитировать оппозиционного кандидата, показав якобы вмешательство со стороны правительства России в выборы Колумбии, однако не смотря на победу оппозиционного политика Густава Петро — наш соотечественник продолжает сидеть в СИЗО, а состояние его здоровья вызывает опасение», — сказал Мельников.

Вагин был арестован в апреле 2022 году в Колумбии по обвинению в финансировании антиправительственных беспорядков в 2019 году. Он также обвинялся в шпионаже, отмывании денег и вмешательстве в выборы. Поводом стали видеозаписи протестов, которые россиянин выкладывал в своих соцсетях.

Позже эти обвинения с него сняли и выдвинули новые — в финансовых махинациях с участием букмекерских контор. Сам Вагин все обвинения в свой адрес отрицает.

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