Мать с сыном поймали во время закладок наркотиков в лесу в Сочи

В Сочи местные жители во время прогулки по лесу встретили подозрительных лиц и сообщили об этом полицейским. Прибывшие на указанное место стражи порядка увидели женщину с ребенком, которые выбросили какой-то сверток и пытались бежать. Об этом написал «Царьград».

При задержании полицейские выяснили, что 51-летняя мать и ее 20-летний сын раскладывали в лесу закладки с мефедроном. Приехали на курорт они со Ставропольского края для того, чтобы сбывать наркотики.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, на задержанных заведено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас мать с сыном находятся под стражей.