В шашлычную «Бродвей» в Одинцове не пустили мать с ребенком-инвалидом. По словам женщины, сотрудники отказали им впервые — до этого они постоянно ходили в это кафе. Однако представители заведения отметили, что предложили посетительнице вариант решения проблемы, а про инвалидность ее ребенка даже не знали.

Мама мальчика Елена рассказала «360», что до этого случая уже была с ребенком в этом кафе несколько раз — они часто туда ходят, потому что «Бродвей» находится рядом с домом.

«Мы сначала зашли посмотрели, что есть места, потом подняли коляску зашли. Они сказали: „Мы обслуживать вас не будем, так как на коляске мы не обслуживаем детей. У нас не хватает места, у нас новая мебель — не будем обслуживать“», — рассказала собеседница.

Елена уточнила, что попыталась разобраться, что же изменилось с их последнего визита. Сотрудники ответили, что получили такое требование от руководства и сослались на новые правила обслуживания.

«Нас не вытолкали, конечно, мы сами ушли. Но что нам оставалось. Я просила пригласить руководство, но мне сказали, что его сегодня нет — и мы ушли. <…> Я написала жалобу в Роспотребнадзор и Прокуратуру Московской области, пусть разбираются», — подчеркнула она.

При этом у сотрудников кафе немного другая версия событий. В «Бродвее» рассказали «360», что предложили женщине вариант решения проблемы, но та отказалась.

«Ей предложили ребенка посадить на стул, а коляску оставить на улице. Но она на это агрессивно ответила, отказалась. Здесь площадь маленькая и не позволяет разместить коляску — нет такой большой проходной или места, где можно было ее поставить», — сказала собеседница.

Она также уточнила, что маме мальчика уже принесли публичные извинения под ее постом в Instagram. Там уточнили, что формат заведения «шашлычная-пивнуха», в помещении на 30 квадратных метров стоят семь столов, поэтому коляску разместить негде. Обычно гости оставляли самокаты, коляски и другие средства передвижения на улице, в кафе с ними не заходят.

«В помещении нет много места, и мы рассчитывали на понимание гостя, тем более что их никто не прогонял. Ребенок сидел в обычной детской коляске, а не в инвалидной и выглядел как обычный ребенок. Как официант может определить инвалид это или нет? <…> Со своей стороны приносим извинения за произошедшую ситуацию», — написали там.