Мать двоих детей Валентина Королева в социальных сетях пожаловалась на сотрудников ГИБДД Татарстана, которые оставили их «замерзать». Она рассказала, что правоохранители задержали ее мужа-водителя, и оставили их в автомобиле на трассе. При этом инспекторы знали, что у нее нет прав и не закрывается окно. В ГИБДД рассказали другую версию событий.

Валентина рассказала, что их машину остановили примерно в два часа дня 29 ноября. По ее словам, муж был трезвым — он никогда не пьет в пути, а в машине вместе с ними находились двое детей. Никаких проблем с документами у него тоже не было.

«Остановили, сказали: «Предъявите документы». Цель остановки они не назвали», — рассказала «360" Валентина Королева.

Собеседница отметила, что ее муж всегда соблюдает ПДД и закон, и требует того же от инспекторов ДПС — чтобы все было по уставу. Между ними завязался разговор, но они не договорились. Тогда сотрудники оставили семью в машине, а сами остановили понятых.

«Представили это так, якобы мой муж оказывает сопротивление, не хочет идти на сотрудничество. Хотя мой муж сразу сказал: «Если вы мне назовете цель остановки, я сразу вам дам документы, вообще без вопросов. Если вас не устраивает мое поведение — оформляйте сразу меня, протокол. Он не сопротивлялся, старался говорить вежливо», — подчеркнула она.

Сломанное окно

Мужчина стал звонить на горячую линию ГИБДД. Валентина Королева отметила, что в это время сотрудник полиции сунул руку через окно, которое было открыто больше чем на половину, и открыл водительскую дверь машины изнутри.

«Произвел задержание и вывел мужа из машины. В этот момент муж уже сразу отдал документы — не сопротивлялся. Раз инспектор полиции начал его задерживать, он сразу отдал ему документы и отправился с ним к машине», — рассказала она.

«После этого момента никак не получалось [закрыть окно]. Его просто заклинило, и я все то время, пока мы там стояли, не могла поднять. Мне кажется, что [сотрудник сломал окно]. Возможно, надавил на стеклоподъемник», — пояснила она.

Королева рассказала, что сотрудники сперва ничего не сказали ей, когда увели мужа.

«Не предложили помощь»

По словам собеседницы, через полтора часа к ней подошел сотрудник ГИБДД и сказал, что увозит ее мужа. Он заявил, чтобы та вызвала родных, которые смогут ее забрать, ведь прав у Валентины нет. В ответ женщина объяснила ему, что семья живет в Набережных Челнах — в 2,5 часа езды от места остановки. В ответ на это инспектор сказал, что она с детьми может подождать их в машине или на заправке.

«Я указала инспектору, что у нас заклинило стеклоподъемник. Я не могу закрыть окно, в машине дети, нас продувает. И я не могу оставить машину открытой на трассе и уйти. На тот момент у меня был севший телефон, я сказала, что не могу позвонить — он мне даже не предложил позвонить родственникам с его телефона. Сказал: „Идите на заправку и просите там позвонить“», — рассказала она.

Семье пришлось ждать родственников в машине с открытым окном почти три часа. По словам собеседницы, их спасло то, что ключ остался в зажигании, и машина была заведена. Но холод чувствовался даже сквозь зимнюю одежду. Она отметила, что окно в результате удалось починить, когда их приехали забирать родственники.

Валентина рассказала, что мужа продержали всю ночь, но все же отпустили.

Я обязательно буду идти дальше. Я считаю, такие люди не только нас троих подвергли опасности, но и других участников дорожного движения — оставив нашу машину на трассе, на обочине оживленного участка. Они оставили людей в опасности, создали аварийную ситуацию, подвергли опасности жизнь и здоровье моих детей Валентина Королева.

Ответ ГИБДД

В ГИБДД МВД по республике Татарстан рассказали, что сотрудники остановили автомобиль 29 ноября на 212 километре трассы Казань — Оренбург. Они сделали это, чтобы проверить документы водителя.

«Неоднократное требование инспекторов ДПС предъявить документы мужчина игнорировал, целенаправленно затягивал время общения с сотрудниками, провоцируя конфликтную ситуацию. В виду того, что в салоне его автомобиля находились супруга и двое детей, водителю неоднократно указали на прекращение противоправных действий и передачу документов с целью предотвращения конфликтной ситуации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что составили против водителя административный материал по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Его доставили в отделение для дальнейших разбирательств — по решению суда его оштрафовали на тысячу рублей.

«На предложение какой-либо помощи со стороны сотрудников женщина не реагировала. При этом автоинспекторы предложили женщине проследовать на расположенную неподалеку АЗС, чтобы связаться с родственниками. Кроме того, информация о данном автомобили была передана в дежурную часть Госавтоинспекции», — отметили в ведомстве.

Сотрудник пресс-службы также подчеркнул, что стекла автомобиля были целыми, а машина стояла на дороге с заведенным двигателем, не нарушая никаких правил дорожного движения.