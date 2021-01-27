Мать с двумя детьми лишилась квартиры из-за халатности пристава

Жительница Волгограда с двумя детьми осталась без крыши над головой из-за ошибки пристава. В отношении сотрудника возбудили уголовное дело о халатности. Однако вопрос жилья пока не решен.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней сотрудницы службы судебных приставов. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Волгоградской области.

В ведомстве отметили, что в ходе проверки было установлено, что в январе 2017 года судебный пристав возбудил исполнительное производство о взыскании страховых взносов на сумму 134 тысячи рублей.

Пристав знала, что у должницы в собственности было два объекта недвижимости — двухкомнатная квартира и комната в общежитии. В пресс-службе подчеркнули, что службой судебных пристав своевременных мер по запрету совершения регистрационных действий с недвижимостью не предпринималось.

Кроме того, должника не уведомили о возбуждении исполнительного производства. В результате в марте 2017 года женщина продала комнату.

Обладая этими сведениями, пристав наложила арест на единственное жилье должника. И уже в июне 2020 года квартира была продана с торгов. В результате мать с двумя детьми осталась без жилья. Теперь женщина пытается оспорить отчуждение квартиры в судебном порядке.