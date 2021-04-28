Мать регулярно била приемного сына в Алтайском крае

Более года женщина из города Камень-на-Оби в Алтайском крае наносила увечья своему 13-летнему приемному сыну. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на региональное управление СКР.

Следствие посчитало, что женщина истязала ребенка с января 2020 года по апрель 2021 года. Известно, что в семье есть и другие дети - 10 и 14 лет.

Несовершеннолетних отправили в специализированное учреждение для детей. СК выясняет, совершала ли женщина насильственные действия по отношению к другим членам семьи. Устанавливаются детали случившегося.