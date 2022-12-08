Эксклюзив 08 декабря 2022, 16:34 Мать растерявшегося на церемонии в Кремле военного назвала его награду заслуженной Мама Героя России ефрейтора Малыйкина: мой сын заслужил награду РИА «Новости»

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Ефрейтор из Мордовии Давид Малыйкин полностью заслужил высокую государственную награду из рук президента России Владимира Путина. Об этом «360» сообщила мама военнослужащего Анна Михайловна.

В четверг, 8 декабря, глава государства в Кремле награждал бойцов, отличившихся в ходе специальной операции на Украине. Ефрейтор Малыйкин получил звание Героя России и медаль «Золотая звезда».

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Во время выступления Малыйкин немного замялся, к нему подошел Путин и приободрил.

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«Спокойно, здесь все свои», — сказал российский лидер.

«Большое спасибо за поздравления! Горжусь им! Просто так эта награда не дается! Заслужил, значит. Он у меня умный и справедливый, заботливый и работящий», — подчеркнула мать ефрейтора.

В торжественном мероприятии в Кремле приняли участие свыше 200 военных и гражданских лиц, проявивших особые мужество и героизм в боевой обстановке, в том числе герои Российской Федерации, Советского Союза и кавалеры ордена Святого Георгия.