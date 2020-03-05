Мать прожившей 5 лет в перинатальном центре девочки обжаловала решение суда

Суд решил передать девочку, которая прожила пять лет в перинатальном центре, органам опеки. Ее мать с постановлением не согласилась и подала апелляцию.

«Поступила жалоба на постановление Пресненского суда от 5 февраля 2020 года от Татьяны Максимовой», — приводит «Интерфакс» текст сообщения пресс-службы суда. Жалобы от отца ребенка не поступало.

5 февраля Пресненский суд Москвы ограничил родительские права мамы и папы девочки из перинатального центра и передал ребенка на попечительство в органы опеки.

Максимова родила дочь пять лет назад. Девочка появилась на свет недоношенной. Мать решила, что ребенку угрожает опасность. Она оставила дочку в клинике и наняла няню. Первые пять лет жизни девочка прожила в перинатальном центре. Врачи клиники не раз просили родителей забрать ребенка. После многочисленных отказов они обратились в суд, так как девочка была абсолютно здорова. Общественность обратила внимание на эту историю после публикации в СМИ.