Мать протащила дочку по лестнице в Саратове. За ребенка вступились прохожие

В Саратове на камеры видеонаблюдения попало жестокое обращение с ребенком. Женщина, держа дочку за капюшон, протащила ее по лестнице.

По данным местных СМИ, все произошло у дома № 53 на улице Тверской. Поведение женщины возмутило местных жителей, когда та кричала, в результате они заступились за девочку. Но мать им объяснила, что они совершенно не знают, что натворила ее дочь. По ее словам, девочка стащила у нее 200 рублей и убежала в неизвестном направлении. Мать два часа искала ее везде, а когда нашла, видимо, сильно разозлилась. Видео с разборками опубликовала группа «ЧП в Саратове» в соцсети «ВКонтакте».

За этот разговор мать успела пригрозить дочери, которой с виду лет 10–12, полицией за такое поведение. Две незнакомые женщины жалели девочку и при ней же осуждали ее мать. От этого школьница начала плакать еще сильнее. Если сначала она обещала, что больше так не будет, то потом сказала, что лучше будет жить на улице.

Эти женщины продолжали возмущаться матери, которая от происходящего уже перешла на крик. Они советовали ей обнять ребенка, успокоить, поговорить. Потом выяснилось, что разборки с дочерью, которые привлекли внимание, произошли после того, как женщина протащила школьницу по лестнице.

Тем не менее разбираться в этой ситуации будет СК по региону.

«По данным, размещенным в СМИ, женщина жестоко обращается с малолетней девочкой, стаскивая ее волоком по ступенькам лестницы перед подъездом. Кроме того, женщина кричит на ребенка», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники проверят семью и выяснят обстоятельства произошедшего.