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    20 августа 2020, 18:12

    Мать прятала от врачей маленького сына-инвалида в Челябинске

    Алена Макаренко

    Полицейские нашли в одной из квартир Калининского района Челябинска четырехлетнего ребенка-инвалида. Мать два года прятала его от врачей, мальчик находился в тяжелом состоянии. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

    Ребенка госпитализировали.

    В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, связанное с жестоким обращением с несовершеннолетним».

    «В связи с выявленными нарушениями прокурор внес представление начальнику управления здравоохранения мэрии Челябинска», — говорится в сообщении.

    Решается вопрос о лишении женщины родительских прав. Ребенка должны поместить в специализированное учреждение.

    О больном ребенке, которого мать не показывает врачам, в полицию сообщили соседи. Правоохранители вместе с представителями органов опеки приехали по адресу. Они узнали, что в квартире нет никаких медицинских препаратов.

    Выяснилось, что малыш не получал медпомощь с 2018 года. И это при том, что при рождении врачи диагностировали у него гидроцефалию — водянку головного мозга. Мать не открывала двери участковому врачу и педиатру, а медики не сообщали об этом в полицию и органы опеки.

    Новости SMI.FM