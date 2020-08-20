Мать прятала от врачей маленького сына-инвалида в Челябинске

Ребенка госпитализировали.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, связанное с жестоким обращением с несовершеннолетним».

«В связи с выявленными нарушениями прокурор внес представление начальнику управления здравоохранения мэрии Челябинска», — говорится в сообщении.

Решается вопрос о лишении женщины родительских прав. Ребенка должны поместить в специализированное учреждение.

О больном ребенке, которого мать не показывает врачам, в полицию сообщили соседи. Правоохранители вместе с представителями органов опеки приехали по адресу. Они узнали, что в квартире нет никаких медицинских препаратов.

Выяснилось, что малыш не получал медпомощь с 2018 года. И это при том, что при рождении врачи диагностировали у него гидроцефалию — водянку головного мозга. Мать не открывала двери участковому врачу и педиатру, а медики не сообщали об этом в полицию и органы опеки.