Мать пострадавшего в хостеле рассказала, зачем он приехал в Москву

В результате нападения на постояльцев хостела в Москве двое человек погибли, еще четверо получили ранения и были госпитализированы. Среди них — 24-летний уроженец Удмуртии Виктор, который сейчас находится в больнице. «360» удалось связаться с его матерью Еленой.

Мать пострадавшего рассказала, что Виктор отправился в Москву на заработки. По профессии он электрогазосварщик, но женщина не уверена, что он смог устроиться в столице по специальности. Она предположила, что сын трудился разнорабочим.

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Он уехал из дома 16 октября, и с тех пор еще не разу не звонил домой. Сейчас Виктор госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Елена пояснила, что не сможет навестить сына в Москве. О произошедшем женщина узнала от журналистов.

«В Москву, конечно, не сможем приехать, у нас не будет возможности — трудности с деньгами. Там у нас никого нет — ни родных, ни близких», — рассказала она.

Нападение на постояльцев одного из московских хостелов произошло сегодня утром. Подозреваемый задержан, сейчас он находится в больнице, где получает необходимую медицинскую помощь. Им оказался 26-летний мужчина родом из Курганской области.

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Продолжается выяснение мотивов и обстоятельств произошедшего.