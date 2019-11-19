Мать попросила забрать в приют 8 больных детей, найденных в однушке

Женщина, восьмерых детей которой нашли больными в однушке, попросила забрать их в приют. По словам москвички, она не справляется с воспитанием из-за «трудной жизненной ситуации».

Как сообщил источник Life, жительница Москвы по имени Ольга вернулась домой 18 ноября, когда в ее квартире были следователи. Она рассказала, что трое суток находилась на заработках, но не уточнила, где именно.

Издание утверждает, что Ольга написала заявление с просьбой отправить детей в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, поскольку не справляется с воспитанием. Женщина с 2011 года находится в декретном отпуске, отца в семье нет.

Восемь больных детей нашли в московской однушке. СК начал проверку Подробнее

Ранее пресс-службе Следственного комитета сообщила, что в квартире на юго-западе Москвы приехавшие по вызову врачи скорой нашли восьмерых детей с простудными заболеваниями. По данным следствия, мать оставила детей на бабушку и ушла из дома 15 ноября. Правоохранители утверждают, что дети жили в ненадлежащих условиях. Следователи объявили, что проверят работу органов, которые должны были следить за условиями воспитания несовершеннолетних.