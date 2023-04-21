Общество 21 апреля 2023, 16:40 Мать помощницы сенатора Шевченко нашлась в Тверской области Пропавшую мать помощницы сенатора Андрея Шевченко обнаружили в Тверской области РИА «Новости»

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В Тверской области нашли пропавшую несколько дней назад пенсионерку, рассказали в пресс-службе столичного СК. По данным Telegram-канала «112», мать помощницы сенатора Андрея Шевченко уехала из Москвы по указанию мошенников.

Правоохранители уточнили, что жизни и здоровью 77-летней пропавшей женщины сейчас ничто не угрожает. Скоро ее доставят в следственное управление, где установят все обстоятельства совершенного против нее преступления.

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Информацию подтвердили в пресс-службе столичной прокуратуры. Там напомнили, что ранее злоумышленники требовали от родственников пенсионерки деньги якобы для ее выкупа.

По данным «112», женщина нашлась в Твери. Авторы публикации сообщили, что все это время она выполняла указания злоумышленников. Сначала уехала из Москвы, потом ездила по Подмосковью, а затем покинула регион на электричке, после чего остановилась в одной из тверских гостиниц.

О похищении матери помощницы сенатора Совфеда Елены Силкиной стало известно 18 апреля. По телефону от женщины потребовали два миллиона рублей в качестве выкупа за пенсионерку. Правоохранители возбудили уголовные дела и начали поиски пропавшей.