Мать погибших в Туве девочек самовольно забрала детей из приемной семьи

Вице-премьер тувинского правительства Елена Хардикова рассказала подробности дела об убийстве сестер в Кызыле. По ее словам, мать самовольно забрала детей из приемной семьи.

Хардикова подчеркнула, что, помимо специалистов, которые контролируют опекунские семьи, возникает вопрос и к МВД — под чьим контролем должен находиться человек, ранее находившийся в местах лишения свободы. Ее слова предал ТАСС.

Глава Тувы Владислав Ховалыг поручил оказать моральную и материальную помощь семье, где произошла трагедия. Как выяснилось, мать погибших была ранее судима, состояла на учете полиции Хакасии, так как в феврале 2021 года написала заявление о том, что переезжает в Абакан в связи с учебой.

Официально несовершеннолетние воспитывались в приемной семье, проживающей в Тоджинском районе. Тела двух сестер были обнаружены в воскресенье возле дома. После падения с восьмого этажа у них были многочисленные переломы. Девятилетняя девочка скончалась на месте, а 14-летняя — в больнице. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый задержан. Им оказался 23-летний парень. По предварительным данным, он снимал комнату у матери погибших.