Мать погибшего в ДТП Сергея Захарова простила Ефремова. Она считает приговор суда слишком жестким

Мария Захарова живет в селе Кузьминское. Сергей был ее младшим сыном, после его смерти о ней заботится старший сын Валерий. По признанию женщины, накануне гибели Сергея она чувствовала себя плохо, считает это предчувствием.

Несмотря на все последние события, Мария простила Ефремова.

«Ну, все равно, что уж теперь поделаешь. Это само собой. Это всегда так. Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это. Куда же деваться?! Почему же его не прощать. Человек ведь уже умер», — сказала Захарова.

Она жалеет Ефремова и считает слишком строгим наказание в виде восьми лет колонии. А младший сын ей теперь снится. «Так ведь не бывает, чтобы похоронить — и все», — сказала Захарова.

По словам матери погибшего, к ней никто из представителей актера не обращался и не предлагал помощь.

Ефремов устроил пьяную аварию 8 июня в центре Москвы. Внедорожник артиста выехал на встречку и врезался в фургон, за рулем которого сидел Сергей Захаров. Он позже погиб в больнице. В сентябре суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы. Кроме того, его на три года лишили водительских прав. Защита обжаловала приговор. Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев считает, что тот бы отделался условным сроком, если бы не был известным актером.