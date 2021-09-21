Мать пермского стрелка сообщила, что он мечтал стать полицейским

Мать 18-летнего студента из Перми, который устроит стрельбу в учебном заведении, дала показания следователям. Небольшие выдержки из допроса опубликовал Telegram-канал Shot.

Женщина сообщила, что ее сын с самого детства мечтал стать полицейским или военным. Однако во время поступления узнал, что не сможет пройти профессиональный отбор из-за некоторых показателей здоровья. Юноша решил поступить на факультет судебной экспертизы в ПГНИУ, чтобы хоть как-то приблизиться к мечте.

Кроме того, молодой человек с детства интересовался оружием. Он сообщал родителям, что, как только станет совершеннолетним, приобретет себе одно из имеющихся в продаже в России.

Трагедия в Пермском госуниверситете (ПГНИУ) произошла утром в понедельник, 20 сентября. В настоящий момент 29 пострадавшим оказывается медицинская помощь, 19 человек из них были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Жертвами стрельбы стали шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет.