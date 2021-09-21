Мать пермского стрелка рассказала, как он обманул психолога в 7 лет

Мать студента, который 20 сентября устроил стрельбу в ПГНИУ, рассказала, что сын хорошо разбирался в психологии людей. Она вспомнила, что мальчик еще в семь лет смог обвести вокруг пальца специалиста.

Об этом сообщил Life со ссылкой на источник. По данным издания, женщина водила сына к психологу для тестирования перед школой. Специалист остался доволен ребенком и сказал женщине, что ее сын очень умный. Вернувшись домой, она начала хвалить мальчика, однако тот ее остановил. Он сказал, что прошел тест только потому, что сказал именно то, что психолог ожидал от него услышать.

Во время допроса женщина также отметила, что ее сын всегда был коммуникабельным и легко знакомился с новыми людьми. Он также всегда мог отстоять свою точку зрения.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском институте произошла утром 20 сентября. Вооруженный молодой человек в черном прошел в один из корпусов и открыл огонь. В результате погибли шесть человек, еще 29 пострадали — девять из них в тяжелом состоянии.

Стрелка удалось обезвредить. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. По данным СМИ, он находится в реанимации после двух операций. Ему проведут психиатрическую экспертизу.