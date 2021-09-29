Мать пермского школьника взяла обратно слова о намазе на уроке физкультуры

Мать ученика школы № 123 в Голованове заявила, что не имеет претензий к учителю физкультуры, который якобы заставлял подопечных совершать намаз. Женщина заявила, что неправильно поняла слова сына, а с педагогом знакома уже несколько лет, сообщил телеканал «ВЕТТА 24».

Мама сообщила, что расценила слова ребенка неверно, что привело историю к широкой огласке. По словам женщины, на видеозаписи ее сын сидел в позе лотоса и рассказывал об упражнении. Возмущенная родительница отправила запись сначала в родительские чаты, а затем и в городские интернет-сообщества.

«Я на эмоциях выложила в паблик „Подслушано Пермь“. Потом, конечно, просила и до сих пор прошу удалить эту информацию, она не удаляется», — посетовала она.

Учителя физкультуры женщина при этом назвала прекрасным человеком.

Сам учитель — педагог с 27-летним стажем — заявил, что попавшее на видео упражнение не имело религиозного подтекста. Виктор Васильев пояснил, что отрабатывал с детьми ускорение из разных положений, одним из которых является поза лотоса.

Положительно характеризует школьного физрука и директор образовательного учреждения Евгений Краев. Он рассказал, что Виктор Васильев пользуется уважением среди коллег и учеников, а также является ответственным профессионалом.

Несмотря на то, что в ситуации удалось быстро разобраться, департамент образования Перми призвал задавать вопросы, связанные с обучением детей, руководству школы или напрямую в учреждение.