Мать пациента реабилитационного центра в Башкирии назвала «беспределом» обвинения в истязаниях и похищении людей

Мать пациента реабилитационного центра в Башкирии, где прошли задержания по подозрению в избиении и похищении людей, рассказала «360», что сотрудники учреждения очень помогли ее семье. Надежда считает все произошедшее беспределом и надеется, что справедливость восторжествует.

«До сих пор в шоковом состоянии. Это так неожиданно, так несправедливо! Как такое допустили?! Чужие судьбы никого не беспокоят. Беспредел какой-то произошел. Это не только я скажу, но и все родители, которые оказались в таком горе. Потому что государство так относится. Никто никому не нужен. Ломают людские судьбы. Не в том месте они проводят такие проверки!» — поделилась эмоциями женщина.

По ее мнению, это нельзя было назвать проверкой из-за плохого отношения.

«Каждый понедельник с нами, родными и близкими, работали психологи. Мы успокоились: наши дети живые. Это же искалеченные судьбы. Даже не могу передать, что произошло», — рассказала Надежда.

Собеседница «360» уверена, что программа центра помогла ее сыну прийти в норму. По ее словам, услуги специалистов обходились ей в 35 тысяч в месяц.

«Мы знали, за что платили. <…> Мой сын приехал, он почти пять месяцев там жил. Он поправился, посвежел. С нами психологи работали, потому что мы сами уже больные, потому что живем в страхе и переживаем за детей», — объяснила она.

Надежда рассказала, что в центре психологи работали по разным программам. Это и ей помогло справиться со своими проблемами в семье.

«Мы видели результат. <…> Конечно, это трудно. И физически, и морально это трудно. Но раз проблема возникла в каждой семье, это не случайно так. Как это так — издевались? Даже ребята скажут. К нам относились хорошо», — вспоминает мать пациента.

Она также сообщила, что ее сын ничего подобного не рассказывал про ужасное отношение персонала. И тем более никто не запрещал родным встречаться с пациентами.

«Мы живем далеко. Мы приезжали, привозили вещи, никто не препятствовал. Их же надо удержать, мы же не можем», — заключила она.

В центре лечат от алкоголизма, наркомании и игромании. Но очевидцы считают, что там незаконно удерживали и мучили людей. До сих пор задержаны шесть сотрудников центра. Кроме того, после задержаний силовики отпустили пациентов. По словам сотрудницы, некоторые уже сорвались.