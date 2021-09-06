Мать осудили за смерть ребенка при пожаре в Омске

В Омске перед судом предстала многодетная мать, которая оставила в доме четверых маленьких детей. Халатность обернулась трагедией: в ходе пожара, устроенного старшими детьми, погиб грудной ребенок. Об этом сообщил сайт Город55.

24-летняя жительница Омска в декабре прошлого года заперла в доме четверых малолетних детей, самому младшему из которых было три месяца, и ушла на продолжительное время. Оставленные без присмотра дети начали играть с огнем, пламя быстро перекинулось на проводку и пластик — начался пожар. В угарном дыму младенец задохнулся. Женщину приговорили к шести месяцам лишения свободы.