Мать осудили за избиение ребенка в Оренбуржье

«ФедералПресс» рассказал, что подсудимая уронила ребенка при переодевании, в результате чего он получил контузию головного мозга. Кроме того, она избивала мальчика и кричала на него, употребляя нецензурную брань. Следующие четыре года женщина проведет в колонии общего режима. Также суд оштрафовал ее на 80 тысяч рублей.