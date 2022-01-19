Мать насильно окунула в прорубь рыдающего сына. Видео

В Комсомольске-на-Амуре сняли на видео, как мать насильно заталкивает своего сына в прорубь. Мальчик плакал и кричал, что не хочет этого делать, но его никто не слушал.

Мать ребенка, которая сама была одета в теплую куртку, сначала пыталась уговорить отбивающегося сына и толкала к воде. В итоге его все-таки трижды окунули в прорубь, при этом за одну руку его держала еще одна находившаяся рядом женщина, а за другую — дежуривший тут же спасатель. За происходящим наблюдал его коллега.

В региональном ГУ МЧС в комментарии kp.ru сообщили, что такие случаи происходят постоянно, но это уже вопрос к родителям, почему они принуждают детей окунаться в крещенские купели, если те не хотят. В пресс-службе администрации города, как и в МЧС, заявили, что подобных случаев десятки. Фиксировать это никто не будет.

Священник Александр Пискун заявил, что церковь осуждает любое насилие и верующие не должны его применять.

«Человек должен сам принимать решение, окунаться ему или нет, и не важно, какого он возраста. Родители несут ответственность за своих детей, и если перегибают палку, то должен вмешаться закон», — подчеркнул священнослужитель.

Он также обратил внимание, что крещенские купания не имеют никакой связи с религией и верой. Это просто народный обычай.