Мать нашла пропавшего сына в психбольнице под Минском

«Из Магнитогорска, где мы тогда жили, он ездил на работу в тепличное хозяйство Агаповского района. Однажды он просто не появился дома в привычное время, поиски ничего не дали. В июне меня пригласили в отдел полиции, показали пришедшие из Белоруссии документы и фото, и я узнала сына», — уточнила Захарченко.

По словам женщины, ее сын Дмитрий оказался психбольнице под Минском. Там он назвался Андреем и фамилией матери умершего отца.

Телевизионная передача «Скандальные ДНК-тесты» предложила Захарченко помочь с переездом Дмитрия на родину, если семья согласится участвовать в шоу.

«Я отказалась — боюсь, что суматоха при съемках может плохо повлиять на Диму. Сейчас он спокойный, зарабатывает. В больнице сказали, что стационарное лечение ему не нужно, можно просто жить дома и наблюдаться у врача», — рассказала Захарченко.

Она также добавила, что документы для перевозки сына почти готовы. Однако денег на билеты и медицинское сопровождение нет. У матери потерявшегося мужчины растет второй сын. Он родился после пропажи Дмитрия. В данный момент у Захарченко нет работы.