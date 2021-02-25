Мать написала заявление в СК после падения бойлера на первоклассника на Сахалине

В сахалинском городе Оха утром 25 февраля на первоклассника упал бойлер. Пострадавшего мальчика направили в больницу. О случившемся «360» рассказала мама школьника.

По ее словам, ребенок пошел мыть руки перед едой. Во время мытья на мальчика упал десятилитровый бойлер. Сын отделался гематомой, однако все могло закончиться трагичнее.

«В этой школе небезопасно теперь и руки помыть ребенку. Это говорит о том, что так делают рабочие или подрядчики. Это называется халатность. Я, конечно, молю Бога, что мой ребенок отделался этим, что не убило», — прокомментировала мать пострадавшего.

Директор школы принес матери свои извинения. Несмотря на это, женщина написала заявление в Следственный комитет.

«Я учителя не виню, она за ними все-таки хорошо смотрит. <…> Директор извинилась, сказала, что будет разбираться. Что [виновные] будут наказаны со всей строгостью. Но я заявление все равно написала. Я считаю, что таких людей надо увольнять с работы», — заявила женщина.

Как сообщил Следственный комитет, в школе, где случилось происшествие, организована проверка. Следствие выясняет обстоятельства случившегося, а также оценивает качество и безопасность установки школьного оборудования.

«360» не удалось получить комментарий школы.