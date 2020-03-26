Мать найденных в заброшенном доме детей лишили родительских прав

Многодетную мать, чьих детей нашли зимой в заброшенном здании в Чите, лишили родительских прав. Интерес к судьбе сыновей и маленькой дочки у женщины так и не проснулся.

На заседание по лишению ее родительских прав жительница Забайкалья не пришла, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Социальные службы оказывали женщине помощь, но отношение к детям она не изменила и не пыталась ничего сделать, чтобы создать для них нормальные условия «воспитания, развития и образования».

«На заключительное заседание суда она не явилась, продемонстрировав тем самым равнодушие к дальнейшей судьбе своих детей», — подчеркнули в надзорном органе.

Прокуроры указали, что поведение многодетной матери можно расценить как уклонение от родительских обязанностей. Усмотрели в нем и признаки жестокого обращения с детьми. Все это стало основанием для лишения женщины родительских прав. Ребят передали органам опеки.

Мужчину с четырьмя детьми от трех до 11 лет нашли общественники. Семья жила зимой в заброшенном здании: на полученные от сдачи металлолома деньги покупали продукты, спали на тряпках у костра и не имели возможности вымыться.

Мать оставила своего сожителя вместе с тремя мальчиками и девочкой. Оказалось, мужчина был в розыске — его отправили в СИЗО. Родственники взять детей отказались, сославшись на нехватку денег.