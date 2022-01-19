Мать Михаила Зеленского расплакалась на похоронах сына

Бывшие коллеги телеведущего Михаила Зеленского, собравшиеся на Троекуровском кладбище, рассказали о плохом состоянии его матери. По их словам, она не отходит от гроба и все время плачет. Об этом написал NEWS.ru.

«Мама Миши находится возле гроба. Она в очень плохом состоянии», — сообщила одна из коллег Зеленского по работе на ВГТРК.

Похороны телеведущего состоятся во вторник, 19 января, на Троекуровском кладбище. Все расходы на погребение взяла на себя компания ВГТРК, в которой Михаил работал на протяжении многих лет.

Зеленский умел 11 января во время отдыха в Доминиканской Республике. Причиной смерти стал сердечный приступ, являвшийся следствием хронических проблем с сердечно-сосудистой системой.