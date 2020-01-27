Мать брошенных в Шереметьево детей не видела их с 2018 года. Вот как она объяснилась

Женщина сейчас лежит в больнице. Ольга утверждает, что бывший муж ее бил до сотрясения мозга, из-за чего она теряет мысль и сильно заикается при переутомления. По ее словам, именно агрессивное поведение мужа стало причиной развода. При этом детей Ольга не забрала.

«Связи помогли ему сделать так, чтобы дети остались с ним. Мне он пригрозил, что убьет, если буду с ними общаться. Я детей по-человечески не видела с 2018 года. Он не давал, внушал им мысль, что я плохая мать и ничему хорошему их не научу. Часто преследовал, угрожал, можно сказать, с ненавистью в затылок дышал», — рассказала Ольга.

Новость о брошенных в аэропорту сыновьях она узнала из Instagram. Потом начали звонить представители соцслужб и уточнять детали.

«Я уже была и в отделе по делам несовершеннолетних, и в Следственном комитете, там дали повестку на заседание комиссии по детям. Говорят, что обоих лишат родительских прав», — пожаловалась женщина.

Ольга считает, что у ее бывшего мужа психическое расстройство, полученное на почве неблагополучного детства. Два его брата, сестра и он сам всю жизнь провели в приютах, дома дети редко появлялись.

Женщина рассказала, что раньше экс-супруг работал охранником и имел право на ношение оружия. При этом она не знает, почему он уехал в Москву. Родственников и друзей у него там нет.

«Просто украл деньги и сбежал. Это уже третий случай. Первый раз произошел, когда старший мальчик должен был в первый класс идти, но дети попали в приют. Второй раз — ребенок уже полгода отучился в школе, детей опять в приют направили», — уточнила Ольга.

Она призналась, что не понимает, как комиссия по делам несовершеннолетних могла дважды отдать детей человеку с такой неоднозначной жизненной историей. Ольга заявила, что готова забрать детей, когда они вернутся в Комсомольск-на-Амуре, если ей дадут такую возможность. По ее словам, глава города Александр Жорник заявил, что лично займется их перевозкой домой.

Между тем известно, что мама мальчиков попадала в поле зрение социальных служб несколько лет назад. Она получила предупреждение за неисполнение родительских обязанностей. В 2017 году, когда Ольга еще жила с семьей, дети опрокинули на себя горячий чайник. Это случилось, потому что она оставила малышей одних дома, а сама ушла в магазин.

Мальчики пяти и семи лет в одиночестве гуляли в аэропорту Шереметьево 26 января. Их остановили сотрудники службы безопасности. Оказалось, что они в месте с папой прилетели в Москву из Хабаровска. В какой-то момент мужчина оставил ребят, а сам улетел в Ростов. У детей с собой были свидетельства о рождении и записка из отца. В ней он объяснил, что временно оставил сыновей из-за трудного материального положения.

Сотрудники полиции накормили детей и передали их в подмосковную больницу. Там утром 27 января мальчиков навестил губернатор Московской области. Ребятам устроили экскурсия в Океанариум.

Тем временем удалось найти родственников детей — маму и бабушку с дедушкой. Ольга сейчас беременна третьим ребенком и живет в Хабаровске. Она готова взять сыновей в свою новую семью, но отдадут ли ей детей — вопрос.