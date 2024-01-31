Общество 31 января 2024, 02:21 Мать Ксении Собчак госпитализировали в Петербурге «МК»: мать Ксении Собчак Людмила Нарусова попала в больницу РИА «Новости»

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Мать журналистки Ксении Собчак и члена Совета Федерации Людмилу Нарусову отправили в одну из петербургских больниц. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

«Господи, это не для журналистов. Никто не отравил меня новичком. Проблема челюстно-лицевая — это ерунда! С зубом проблема», — рассказала она.

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По словам помощника сенатора, сейчас с Нарусовой все хорошо, поэтому повода для переживаний нет, написал spb.kp.ru.

Телеведущая Ксения Собчак ранее рассказала о причинах внеплановой госпитализации музыкального продюсера Иосифа Пригожина. По словам журналистки, у него был сильный грипп, а также врачи подозревали пневмонию.

После участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой Собчак потеряла в доходе 15 миллионов рублей из-за отмены своих мероприятий. Вечеринка Ивлеевой вызвала осуждение со стороны россиян и политиков, что привело к серьезным последствиям для ее участников.