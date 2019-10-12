Мать керченского стрелка сменила фамилию и переехала

«Она фамилию сменила на девичью. Съехала с той квартиры [где жила с сыном], она не говорит, где [живет теперь]. Мы туда не ходим», — привело агентство слова Галины.

Бабушка Владислава пояснила, что после трагедии в керченском колледже невестка практически перестала с ней общаться. Галина Рослякова подчеркнула, что даже не знает, как мать студента поступила с его прахом. Тело Владислава кремировали после того, как завершились все необходимые следственные действия.

17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил массовое убийство. Сперва он взорвал в учебном заведении бомбу, а затем начал стрелять во всех людей, которые попадались ему на глаза. В результате нападения погиб 21 человек, еще более 50 получили различные ранения. После совершения преступления Владислав покончил с собой.