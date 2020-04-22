Мать, избившую младенца на камеру, задержали в Оренбуржье. Она не смогла объясниться

Следователи задержали женщину из Оренбужья, которая избила своего маленького сына на камеру. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Истязание в отношении несовершеннолетнего».

Об этом сообщил СК РФ по Оренбургской области. При содействии сотрудников ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу, они задержали 21-летнюю жительницу Оренбурга. Девушку обвиняют в избиении своего восьмимесячного сына.

По данным следствия, вечером 20 апреля 2020 года женщина, находясь в гостях у своей подруги в городе Соль-Илецке, избила своего 8-месячного сына СК РФ по Оренбургской области.

Следователи уточнили, что подозреваемая созналась в содеянном. Однако она так и не смогла объяснить, почему напала на собственного ребенка. Когда следователи спросили ее о мотивах поступка, она сказала, что сама не знает, почему избила сына.

Чтобы определить ее психическое состояние, следователи проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Кроме того, назначен ряд других криминалистических и судебных проверок. Сейчас правоохранители собираются обращаться в суд с просьбой отправить женщину под стражу. Они продолжат расследование уголовного дела, чтобы собрать все необходимые доказательства «совершения жестокого преступления» против несовершеннолетнего ребенка. В рамках уголовного дела также проведут проверку действий или бездействия должностных лиц органов системы профилактики.

После избиения опека забрала ребенка у матери. Сейчас он находится в больнице. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова взяла под личный контроль.

Ранее в сети появилось видео, на котором молодая беременная женщина избивает младенца — она кричала на него, обзывала, грозила сдать в детский дом. При этом мать шлепала малыша и со всей силы кидала на диван.