Мать, избившую дочь в Домодедове, могут привлечь к административке

Полицейские составили административный протокол на женщину, которая ударила своего ребенка в Домодедове. Ранее видео с момента избиения попало в Сеть — семьей сразу заинтересовались органы опеки и правоохранители.

Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Там уточнили, что сотрудники обнаружили запись в одной из социальных сетей. На кадрах видно, что две женщины наносили удары малолетнему ребенку. Все произошло в подъезде одного из домов на Кутузовском проезде в городе Домодедово. Выяснилось, что девочку избивали мать и бабушка.

Правоохранители их личности. Они также возбудили административное делопроизводство по статье 6.1.1. КоАП РФ «Побои» — девочку уже направили на судебно-медицинскую экспертизу.

«В отношении матери ребенка составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

На кадрах, которые попали в Сеть, видно, что после избиения девочку оставили одну в подъезде. Соседи рассказали, что мама и бабушка не раз издевались над ребенком. В этот раз жильцы обратились в подразделение по делам несовершеннолетних и в школу. Они уточнили, что восьмилетняя девочка учится в «классе выравнивания» — для школьников с проблемами в обучении или слабой задержкой психического развития.