Мать избитого мальчика из Мончегорска могут лишить родительских прав

Городской суд в небольшом городке Мончегорск в Мурманской области должен решить лишать ли родительских прав мать маленького мальчика, о непростой судьбе которого стало известно несколько недель назад.

По социальным сетям разлетелась фотография малыша с вопросом: «Он это заслужил?». В описании были подробности издевательства над ребенком.

В больницу восьмилетнего Макария доставили в конце марта. Сейчас он живет с прабабушкой. Маму могут лишить родительских прав. По материалам дела она наблюдала за тем, как отчим ребенка Константин Бревнов систематически издевался над ним.

К счастью, мальчик пришел в себя, его самочувствие улучшилось, правда, до сих пор бывают нервные срывы, чаще всего перед сном.

Валентина Мишаричева уверена, что ее внучка, мама мальчика, ни в чем не виновата, она сама стала заложницей домашнего тирана. По ее мнению, Константин Бревнов установил свои порядки дома. Прабабушка цитирует отчима Макария.

«Я воспитываю так, как я хочу, и никто мне в этом не указ», — вспоминает слова Бревнова Валентина Мишаричева, прабабушка мальчика.

Отчима задержали, он находится под стражей в СИЗО. Ему предъявили обвинение сразу по двум статьям: истязание и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Константину грозит 10 лет тюрьмы.

А вот мать мальчика рискует отправиться за решетку на три года, ее подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В мончегорском суде решают, лишать женщину родительских прав или нет, пока она в них лишь ограничена, а значит Макарию можно с ней видеться. Он обнимает маму, будто ничего и не было. Кажется, в это верит и сама родительница.

«Я считаю необоснованно ни поводу меня, ни по поводу отца ребенка. Просто у нас опека решила защитить себя и, видимо, свои места», — заявила Алена Бревнова, мать мальчика.

Вопросы есть и к опеке — как сотрудники просмотрели систематические издевательства над ребенком. Но вот к матери и отчиму их пока гораздо больше. 16 июня судья намерен огласить свое решение по поводу лишения родительских прав женщины. Но это еще только начало, через некоторое время начнутся слушания по уголовным делам, а пока — расследование продолжается.