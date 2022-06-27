Мать из Тюмени дала дочери в коляске подымить вейпом. Теперь ее ищут

Полиция Тюмени ищет женщину, которая дала ребенку курить электронную сигарету. Эпизод попал на видео. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Тюменской области.

«Размещенная в сети Интернет информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для изучения и дачи правовой оценки произошедшего», — сообщили в ведомстве РИА «Новости».

Видео опубликовал один из очевидцев. На кадрах женщина дает сидящей в коляске девочке вейп и пускает ей пар в лицо.

В другой руке у нее бутылка с соской. Еще одна женщина и мальчик следили за происходящим, но никто из них не попытался остановить главную «героиню» видео.