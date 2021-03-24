Мать из Талдома рассказала, что оставляла дочь почти на неделю. Жуткие условия в доме попали на видео

МВД по Подмосковью показало кадры с места жительства истощенной девочки. Все комнаты завалены грязью и мешками с мусором. Мать пострадавшей рассказала сотрудникам, что могла оставить маленького ребенка на пять дней под присмотром сожителя.

На кадрах видно, что жилище старое, в нем очень давно не делали уборку и ремонт. Полы в доме в земле и грязи, на окнах висят мешки с мусором, плита заросла плесенью, а обеденный стол завален отходами. В таком же состоянии находятся и остальные комнаты, где вещи просто лежат кучами.

35-летняя мама девочки рассказала сотрудникам, что в гости к ним никто не ходил. Но иногда она могла отлучиться дней на пять и оставить девочку одну под присмотром сожителя.

«В дни моего отсутствия ничего не могу сказать. Когда я сюда приезжала проверять, что здесь происходит, он практически не отлучался», — объяснила она.

По словам женщины, сама она никогда не посещала школу и вуз. На вопрос, где родилась, ответила: «В документах написано, что в Москве».

Сотрудники ППС случайно заметили подозрительное поведение жителей частного дома в Талдоме, когда патрулировали район. Оказалось, что в доме проживает девочка, не умеющая говорить. На момент прибытия полицейских она была сильно истощенной и без одежды. По словам уполномоченной по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой, девочка находится под присмотром врачей. У нее небольшой недобор веса.

Кроме того, стало известно, что детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская тоже будет разбираться в этой ситуации.

Сейчас в отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».