Мать из Химок довела до слез сына из-за развратного прямого эфира. Видео

Женщина из Химок решила в свободное время провести прямой эфир на сайте для секс-знакомств. Однако в комнату вошел ее сын и попросил прекратить. Мама отказалась.

Видео этого случая опубликовано в сообществе «Инцидент | Москва» в соцсети «ВКонтакте». Там говорится, что главную героиню ролика зовут Эльвира, ей 40 лет. В начале видео она заплетающимся языком, сидя в развязной позе, говорит о том, что ей на все плевать, и курит сигарету. В какой-то момент к ней зашел сын.

«Мам, ты мне обещала, что больше не будешь!» — расстроено сказал он.

Женщина не стала отрицать, что обещала. Однако запись не выключила, несмотря на выступившие слезы ребенка. Дальше она прочла ему лекцию о том, что мужчины не плачут. Также жительница Химок заявила, что ни в чем не отказывает мальчику, у него все есть. В конце ролика ребенок все же не сдержался и заплакал.

Об этом случае уже знает уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Она рассказала «360», что сейчас ведется проверка.

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