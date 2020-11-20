Мать из деревни под Новосибирском воюет с опекой. Ее обвиняют в пьянстве и наколках, а она осыпает себя деньгами на фото

Тамара Чусовская из села Листвянка под Новосибирском воспитывает одна пятерых дочек. Ее муж скончался два года назад, с тех пор она воюет с соцслужбами за право растить детей. Женщина пила, но закодировалась. Однако опека все еще пытается отобрать дочерей у женщины.

«26-го числа суд будет, мне опять на лишение подали. Но я не считаю это серьезным. У меня суды уже были, Черепановский я выиграла. Они подали апелляцию в Новосибирск. Я там выиграла, возражение делала. А тут они летом приезжали, у соседей детей забирали, и мы повздорили с одной из работников соцзащиты. Она меня оскорбила, я ее оскорбила. Она написала заявление. У меня суд был по этому поводу, мне полторы тысячи штраф», — рассказала «360» Тамара Чусовская.

Она уверена, что козни в соцзащите против нее плетут из зависти. Женщина получает пенсию из-за смерти мужа. Она даже выкладывала в социальной сети фото, где лежит на кровати, вся обсыпанная деньгами.

«Они отталкиваются от того, что я пью. Хотя я не пью, они уже третий месяц у меня не были. Я всегда говорю: верните мне мужа, заберите деньги. Еще татуировки им мои не нравится. У меня девять наколок: на шее, на руках, ногах. Деньги с пенсии я ни разу на татуировки не потратила. Я колымлю, каталожной косметикой зарабатываю, еще сестра мне помогает», — рассказала Тамара.

Детские пособия уходят на строительство нового дома. По словам Тамары, там еще нет туалета и ванной. В январе она собирается свозить детей в аквапарк, а затем начнет копить на утепление нового дома, постройку ванны и туалета, летней кухни, а также детской площадки.

«Конечно, все уходит. Представляете, пятеро девчонок. Младшей четыре, потом шесть, 11, 13 и 15. Тут полдеревни пьет, у кого можно забрать детей, а я не пью. Но докопались только до меня. Я вообще планировала, что меня снимут с учета, а тут — бац! — опять повестка в суд пришла», — пояснила многодетная мать.

Тамара заявила, что ей даже поступали угрозы от органов соцзащиты. Когда погиб ее муж, она на два месяца «загуляла». Но потом исправилась и закодировалась.

«У мужа депрессия была три месяца. Я ходила по деревне, в опеку, в соцзащиту. Говорила: у вас мужья-пенсионеры на трех работах работают, дайте вы моему тоже работу. Иначе, чую, беда будет. Ну и он пошел и [совершил самоубийство]. А потом еще меня за глаза винили, что это я его. Говорю: дай бог вам здоровья», — поделилась Тамара Чусовская.

Женщина пояснила, что ходила к психологу. И сейчас уже семье стало полегче. Сама Тамара — восьмой ребенок в семье.

«Я стою на учете с 2012 года. У нас соседка через стенку жила, дурочка, она в меня лопатой швыряла через ограду. Вот я ее догнала и по моське настучала. Оказалось, что меня на учет поставили», — заключила Тамара.