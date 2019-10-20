Мать «истощенной» девочки из Орла пригрозила привлечь СМИ за клевету

Информацию, представленную в СМИ, ранее комментировал уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Виктор Поляков. Он пояснил, что девочка страдает от врожденного заболевания с задержкой психомоторного развития, поэтому она не может ходить и разговаривать. Сама семья благополучная. Но после смерти супруга женщина оказалась в тяжелой финансовой ситуации. Одна поднять восьмерых детей, один из которых инвалид она не могла.

Истощенная девочка из Орла росла в благополучной семье — обмудсмен Подробнее

Пятерых старших она перевела в интернат, а младшие, в том числе девочка, которая требовала постоянного ухода, оставалась с ней. После появления сообщений в СМИ о том, что якобы ребенка держали в клетке на место выехал сотрудник прокуратуры, который ничего не обнаружил.

«Я лично с прокурором разговаривал», — отметил омбудсмен. Также он пояснил, что информация о сексуальном рабстве могла появиться из слухов из-за сопутствующего заболевания девочки. У нее выпадает прямая кишка. Но экспертиза никаких сексуальных контактов не выявила. Окончательные результаты будут только к среде. «Все склоняются к тому, что кто-то немного приврал», — пояснил омбудсмен.

Однако он подтвердил, сотрудники опеки нашли женщину в пьяном виде. Она вместе с детьми приехала посмотреть новый дом для покупки. По словам омбудсмена, ее привезли туда какие-то случайные знакомые, когда узнали, что она ищет новое жилье для покупки.

«У нее деньги были. Если дом хороший, она хотела его купить и внести задаток — 50 тысяч. Когда полиция приехала, денег у нее с собой не оказалось», — пояснил Поляков и отметил, что раньше женщина никогда не употребляла алкоголь.

Сообщения об истощенной девочке, которую доставили в больницу Орла появились в пятницу. Тогда же стало известно, что следователи начали проверку по итогам которой они возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Фигурантами дела стали сотрудники органов системы профилактики безнадзорности. В отношении многодетной матери следователи также начали проверку.