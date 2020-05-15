    15 мая 2020, 18:15

    Мать и сына-подростка с СОVID-19 на Урале насильно увезли в больницу

    Алена Макаренко

    Правоохранители пытались выбить дверь в квартиру в Свердловской области, где живут 42-летняя женщина и ее 17-летний сын с выявленным коронавирусом. Хотя оба они соблюдали карантин. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
    Мать и сына-подростка с СОVID-19 на Урале насильно увезли в больницу

    Суд постановил, что женщину и подростка с положительными результатами на COVID-19 необходимо отправить на принудительную изоляцию. Вечером того же дня бригада скорой помощи, сотрудники МВД и Роспотребнадзор приехали на место. Однако жильцы квартиры отказались открыть дверь.

    Мать и сын были готовы соблюдать полную самоизоляцию, но не хотели ехать в больницу. Тогда по указанному адресу выехал лично начальник территориального ОВД подполковник Егор Ермаков. Он пытался убедить женщину не подвергать опасности родных и жильцов всего дома. Тем не менее местная жительница под различными предлогами долго отказывалась выполнить просьбу.

    Тогда правоохранители решили выломать дверь и предупредили об этом суд и прокуратуру. «Женщина прислушалась к словам начальника ОВД и открыла дверь», — рассказал пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

    Сейчас с пациентами работают медики. Супруг женщины тоже заразился коронавирусом, он лежит в больнице Нижнего Тагила. В семье воспитывается еще двое несовершеннолетних, у них диагноз COVID-19 не подтвердился.