Мать и сына-подростка с СОVID-19 на Урале насильно увезли в больницу

Суд постановил, что женщину и подростка с положительными результатами на COVID-19 необходимо отправить на принудительную изоляцию. Вечером того же дня бригада скорой помощи, сотрудники МВД и Роспотребнадзор приехали на место. Однако жильцы квартиры отказались открыть дверь.

Мать и сын были готовы соблюдать полную самоизоляцию, но не хотели ехать в больницу. Тогда по указанному адресу выехал лично начальник территориального ОВД подполковник Егор Ермаков. Он пытался убедить женщину не подвергать опасности родных и жильцов всего дома. Тем не менее местная жительница под различными предлогами долго отказывалась выполнить просьбу.

Тогда правоохранители решили выломать дверь и предупредили об этом суд и прокуратуру. «Женщина прислушалась к словам начальника ОВД и открыла дверь», — рассказал пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Сейчас с пациентами работают медики. Супруг женщины тоже заразился коронавирусом, он лежит в больнице Нижнего Тагила. В семье воспитывается еще двое несовершеннолетних, у них диагноз COVID-19 не подтвердился.