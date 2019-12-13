Мать и сына из Кемерова осудили за эксплуатацию психически больной девушки

Дело об издевательствах и насилии в Кемеровской области рассматривал Мариинский суд. По версии следствия, 58-летняя местная жительница и ее 27-летний сын больше трех месяцев насильно удерживали в своем доме психически больную девушку. Родственники угрожали потерпевшей, что она больше никогда не покинет их квартиру.

Мать и сын держали девушку взаперти в 2015 году, но следствие закончилось только сейчас. Обвиняемые получили реальные сроки: Лидия Лекарева отправится в колонию на четыре года, а ее сын Рустам — на 3,5 года. Свою вину близкие отрицают.

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Их дело рассматривали по статье «Использование труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо, по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг), совершенное с применением насилия».

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, написал «Царьград».