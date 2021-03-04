Мать и дочь заработали на эротических съемках в Англии

Жительница Англии вместе с дочерью выкладывает эротические фото на портале и получает за это деньги. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уточняется, что 53-летняя женщина работает в этой сфере уже 13 лет, а ее дети всегда были в курсе. Позже к такому заработку присоединилась и 21-летняя дочь женщины.

«Люди могут подумать, что это странно, но мы всегда были очень близки. И она моя мама, почему я должна думать, что ей странно видеть меня голой?» — рассказала девушка.

По данным здания, женщины фотографируются в сексуальном белье, но никак между собой не взаимодействуют.