Общество 16 марта 2023, 18:38 Мать-героиня Валентина Красникова поделилась советами по воспитанию детей

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Мать-героиня l степени Валентина Красникова поделилась секретами правильного воспитания детей. О том, как вырастить достойного человека, она рассказала в беседе с сайтом «Дни.ру».

Валентина Красникова воспитывает 17 детей. По ее словам, идеальных родителей, как и идеальных детей не бывает — ошибаться могут все. В современном мире очень важно обучить ребенка самообороне, чтобы он ни в коем случае не давал себя в обиду.

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Также Валентина Красникова отметила, что родители не должны бить детей ремнем и пользоваться тем, что они сильнее и взрослее.

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