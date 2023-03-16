16 марта 2023, 18:38
Мать-героиня Валентина Красникова поделилась советами по воспитанию детей
Мать-героиня l степени Валентина Красникова поделилась секретами правильного воспитания детей. О том, как вырастить достойного человека, она рассказала в беседе с сайтом «Дни.ру».
Валентина Красникова воспитывает 17 детей. По ее словам, идеальных родителей, как и идеальных детей не бывает — ошибаться могут все. В современном мире очень важно обучить ребенка самообороне, чтобы он ни в коем случае не давал себя в обиду.
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Также Валентина Красникова отметила, что родители не должны бить детей ремнем и пользоваться тем, что они сильнее и взрослее.
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