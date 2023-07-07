Общество 07 июля 2023, 13:18 Мать героиня l степени Красникова посоветовала родителям поощрять детей за старания

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Вырастить инициативного ребенка, который не будет бояться ошибаться, можно благодаря поощрению его стараний. Об этом рассказала мать семнадцати детей, мать героиня l степени Валентина Красникова сайту «Дни.ру».

По ее словам, родителям необходимо хвалить детей не только за полученный результат, но и за усилия в процессе. Это еще больше замотивирует ребенка и научит его рисковать. Также очень важно предоставлять детям возможности для развития различных навыков.

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Красникова отметила, что поддержка и поощрение помогут взрослым вырастить творческого и инициативного ребенка.